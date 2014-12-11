В МЧС показали кадры с места возгорания самоката в Невском районе

В больницы доставили двух женщин и ребенка, где им была оказана необходимая помощь.

В Невском районе Петербурга рано утром 7 мая загорелся электросамокат. Напомним, в результате происшествия пострадали трое.

Информация о пожаре в доме 60 по Дальневосточному проспекту поступила спасателям в 05:42. Самокат полыхал на лестничной клетке на "квадрате". В больницы доставили двух женщин и ребенка, где им была оказана необходимая помощь. Тушили огонь 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

В МЧС России заявили о том, что во избежание подобного не оставляйте электросамокаты, бытовые приборы и другие гаджеты на зарядке без присмотра, а также ночью. Устройство необходимо отключить при заряде в 100%.

Не используй поврежденные, самодельные аккумуляторы и зарядки; не пытайся чинить самостоятельно, ремонт доверяй только профессионалам; не захламляй лестничные клетки и пути эвакуации. Пресс-служба МЧС России

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу