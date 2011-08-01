Стали известны подробности об израненной в автобусе под Петербургом школьнице

Мать девочки подтвердила, что ее дочь регулярно принимает антидепрессанты и наблюдается у врача.

В среду, 11 сентября, в автобусе №528, следовавшем по маршруту Павловск – Коммунар, произошел конфликт между 14-летней девочкой и посторонней женщиной с маленьким ребенком. В результате школьница получила резаную рану 2-го и 3-го пальцев правой кисти и была доставлена в травмпункт. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Мать девочки, Ольга, сообщила, что ее дочь возвращалась из школы около 15:30 и ожидала автобус на остановке. Когда он подъехал, девочка попыталась войти в салон, но была оттолкнута незнакомой женщиной. Внутри автобуса ситуация обострилась: женщина схватила школьницу за волосы и ударила по щеке.

Источник рассказал, что в какой-то момент девочка достала из рюкзака канцелярские ножницы и направилась к женщине, крича, что та не имеет права ее бить и таскать за волосы. Затем последовала новая потасовка, в ходе которой у девочки появилась резаная рана правой кисти из-за попытки другого пассажира удержать ножницы в ее руках. После этого подросток покинула автобус и позвонила матери, которая отвезла ее в травмпункт, а затем в Педиатрический университет. Девочке провели операцию, и сейчас она находится в больнице.

Пассажир автобуса №528 сообщил, что женщина возмущалась поведением подростка, обвинив ее в том, что при входе она толкнула ее дочь и не извинилась. Женщина начала громко кричать на школьницу, а потом схватила ее за волосы. Только после замечаний других пассажиров она отпустила девочку, которая села на переднее сиденье и плакала. Вскоре она достала ножницы, подошла к женщине и приставила их к ее горлу, угрожая. Между ними началась борьба, и в этот момент девочка поранила себе палец. Пассажиры разняли их, и девочку отвезли в травмпункт.

Ольга подтвердила, что ее дочь регулярно принимает антидепрессанты и наблюдается у врача. В школе у нее нет проблем с учебой, но иногда одноклассники жалуются на ее вспыльчивость.