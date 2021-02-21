19-летнего юношу подозревают в подмене товара в ПВЗ Выборгского района Петербурга

Он причинил тем самым предпринимателю ущерб в 264 630 рублей.

Полицейские задержали жителя Кемеровской области, подозреваемого в подмене товаров в пункте выдачи маркетплейса в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские 9 апреля в аэропорту задержали 19-летнего жителя города Киселевск, подозреваемого в том, что 10 марта 2024 года он, находясь в пункте выдачи маркетплейса в Выборгском районе Петербурга, подменил товар на неоригинальный. Он причинил тем самым предпринимателю ущерб в 264 630 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

В рамках уголовного дела, в арендуемой квартире в Выборгском районе Петербурга, сыщики провели обыск, в результате которого изъяли 6 мобильных телефонов, 12 банковских карт, 20 пластиковых слотов с sim-картами.





Правоохранители проверяют, не причастен ли подозреваемый к другим противоправным эпизодам.

Также в Колпино школьница и её 18-летняя подруга подозреваются в ограблении пунктов выдачи.

Фото: МВД по СПб и ЛО