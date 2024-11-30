В Петербурге химик подлил жене серную кислоту вместо питьевой воды

Врачи диагностировали у женщины кислотный некроз зубной эмали и ожоги ротовой полости.

Петербурженка обратилась в полицию с заявлением на своего мужа. Она неоднократно находила в квартире подозрительные химические вещества и емкости с ядовитыми жидкостями. Её терпение иссякло, когда вместо обычной питьевой воды в бутылке оказалась серная кислота.

Как пишет spb.aif.ru, супруг пострадавшей женщины — экс-доцент химического факультета СПбГУ. Женщина полагает, что ее муж приносил в квартиру опасные химикаты не случайно. В квартире имелась специальная полка для хранения емкостей с питьевой водой. По данным Mash, после глотка жидкости из такой бутылки она ощутила сильное жжение и острую боль — немедленно выплюнула содержимое и отправилась полоскать рот. Врачи диагностировали кислотный некроз зубной эмали и ожоги ротовой полости, вызванные 35%-ной серной кислотой.

Женщина также рассказала полицейским о других странных находках: в конце января она нашла дома другую емкость с аналогичной жидкостью. На ней имелась надпись, сделанная рукой её мужа: "Яд. 1 литр. Хватит, чтобы убить всех, кто живёт в квартире". Еще раньше ей попала в руки другая бутыль, спрятанная под ванной. По мнению супруги химика, это вещество можно применять для изготовления взрывчатых веществ, наркотиков и ядов.

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Фото: Piter.TV