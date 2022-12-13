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В Петербурге в параде в честь Дня Победы примут участие более 200 росгвардейцев
Сегодня, 11:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в параде в честь Дня Победы примут участие более 200 росгвардейцев

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В Санкт-Петербурге, Калининграде, Сыктывкаре и Великом Новгороде более 400 военнослужащих Северо-Западного округа Росгвардии приступили к подготовке к военному параду.

В Петербурге, Калининграде, Сыктывкаре и Великом Новгороде более  400 военнослужащих Северо-Западного округа Росгвардии приступили к подготовке к военному параду и торжественным маршам в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила  пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

В Петербурге в военном параде примут участие более 200 росгвардейцев в составе сводного военного оркестра и расчёта Санкт-Петербургского института войск национальной гвардии РФ.

Сейчас военные оркестры и парадные расчёты Северо-Западного округа Росгвардии отрабатывают строевые приёмы с оружием в движении, перестроения в составе подразделений и совершение торжественного марша.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Теги: день победы, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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nanaya centrithis
Сегодня 11:40

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