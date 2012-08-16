Видео: на Дворцовой площади монтируют конструкции к Книжному салону

Книжный салон стартует 19 мая.

Корреспондент Piter.tv заснял подготовку к Книжному салону, который пройдет на Дворцовой площади 19-22 мая. Около половины площади оказалось перекрыто.

В этом году салон приурочен к нескольким знаменательным датам — 350-летию со дня рождения Петра I, 130-летию со дня рождения Константина Паустовского и 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Изначально его хотели привязать ко Дню города, но затем поменяли даты проведения.

В рамках книжного салона проходят лекции, мастер-классы, встречи с известными людьми, широко представлена литературы разных жанров. В этом году издатели смогут не платить за место.

Кроме того, книжная экспозиция расположится в павильонах недалеко от Дворцового моста, а не в здании Главного штаба, как раньше. Его задействуют как площадку для наиболее важных мероприятий, например, пленарного заседания в день открытия мероприятия. На Дворцовой площади установят арт-объекты, зоны отдыха, фотозоны. Там же будет книжная терраса на высоте четырех метров, с которой можно будет посмотреть на ансамбль.

Видео и фото: Piter.tv