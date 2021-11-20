Стоимость авиабилетов из Петербурга упала почти на 20%

К примеру, билеты в Сочи подешевели на 25,5%.

Авиабилеты по России с завершением курортного сезона начали дешеветь. В Петербурге наблюдается аналогичная ситуация, пишет "Петербургский дневник" 6 августа.

Так, стоимость перелетов из Северной столицы упала на 18,7%. К примеру, билеты в Сочи подешевели на 25,5%: улететь в сентябре в этот город можно, заплатив минимум 14,5 тыс. рублей. Перелеты в Минеральные Воды стали стоить меньше на 21,8% (12,3 тыс. рублей).

При этом авиабилеты из Сочи в Петербург, напротив, подорожали – на 12,8% без багажа и на 18% с багажом (22,6 и 27,3 тыс. рублей соответственно). Перелет из Минеральных Вод стал доступнее на 1,5% (минимум 13,6 тыс. рублей).

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково произошел сбой в багажной системе.

Фото: Piter.TV