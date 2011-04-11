Петербурженка подавилась мандарином и умерла

Пострадавшей удалось вернуть жизнь после клинической смерти, однако дальнейшее состояние здоровья оставалось критичным: женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Женщина из Петербурга трагически скончалась вследствие несчастного случая, произошедшего утром 23 мая, когда ей внезапно попался кусочек мандарина, перекрыв дыхательные пути, сообщает Telegram-канал SHOT.

Канал уточнил, что 64-летняя пенсионерка была срочно госпитализирована после приступа удушья, произошедшего в её квартире на Бухарестской улице. Пострадавшей удалось вернуть жизнь после клинической смерти, однако дальнейшее состояние здоровья оставалось критичным: женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Спустя неделю ситуация осложнилась, и, несмотря на усилия медиков, спасти пациентку не удалось.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая петербурженка получила ожоги от плиты и скончалась в больнице. Женщина была экстренно доставлена в медицинское учреждение, где ей поставили диагноз обширные термические поражения кожи различной тяжести, включающие ожоги первой, второй и третьей степеней лица, шеи, грудной клетки и живота.

Фото: Pxhere