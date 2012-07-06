Подарочные наборы для новорожденных получат более 100 семей из Петербурга

В день старта программы в городе родилось 132 ребенка.

С 1 августа в Петербурге вступила в силу новая программа поддержки молодых семей. Новоиспеченные родители получат от городской администрации подарочный набор, содержащий необходимые для новорожденного вещи. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина в своем Telegram-канале.

Потехина пояснила, что в течение месяца обсуждался состав данного набора. В дискуссии в котором принимали участие педиатры, работники родильных домов и специалисты с предприятий, производящих детские товары. В конечном итоге было принято решение включить в набор современные устройства, облегчающие уход за детьми, по просьбе матерей.Также вице-губернатор напомнила, что при рождении ребенка родители имеют право на получение единовременной выплаты от правительства Петербурга: 41 тыс. рублей на первого малыша, 54 тыс. на второго и 68 тыс. на третьего. Подарочный набор станет дополнительной поддержкой к этим средствам.

В день старта программы в городе родилось 132 ребенка: родители смогут получить подарки одновременно с получением свидетельства о рождении.