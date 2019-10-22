Капремонт в школе №214 Центрального района закончат к концу августа

В 2023 году, после обращения местных жителей, губернатор дал распоряжение о проведении ремонтных работ в учебном заведении.

Одна из ведущих школ Петербурга - лицей № 214, расположенный в Центральном районе, - начнет новый учебный год в полностью модернизированных помещениях. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Северный столицы провел инспекцию в Центральном районе, чтобы проверить, как исполняются его указания по обновлению лицея. В 2023 году, после обращения местных жителей, губернатор дал распоряжение о проведении ремонтных работ в учебном заведении.

Здание лицея было построено в 1953-1954 годах на месте разрушенного в годы блокады Ленинграда дома. Капитальный ремонт здесь ранее не проводился. Губернатор установил крайний срок для окончания реконструкции - 20 августа 2024 года.

На сегодняшний день завершены отделочные работы на 4-6 этажах, продолжаются работы на нижних уровнях, лестницах и подвале. Ведется облицовка стен и потолков плиткой, а также установка необходимых инженерных систем.

Ранее мы сообщили о том, что через месяц заработает новый корпус детсада №144 на Синопской набережной.

Фото: Правительство Петербурга