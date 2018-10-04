Почти 2 тыс. пригородных платформ ежесуточно очищается от снега

В день используют 24 тонны песка и 7 тонн антигололедной смеси.

В первый день зимы в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что последние дни железнодорожники ежесуточно очищают от снега более 1800 пригородных платформ.

К работе привлекли около 100 снегоуборочных и снегоочистительных машин, также расчистку в недоступных для техники местах осуществляют 1 500 человек.

Чтобы на платформах и других прилегающих территориях пригородных вокзалов не образовывалась ледяная корка, ежедневно используют 24 тонны песка и 7 тонн антигололедной смеси.

Фото: Piter.tv