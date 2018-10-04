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Почти 2 тыс. пригородных платформ ежесуточно очищается от снега
Сегодня, 15:58
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Почти 2 тыс. пригородных платформ ежесуточно очищается от снега

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В день используют 24 тонны песка и 7 тонн антигололедной смеси.  

В первый день зимы в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что последние дни железнодорожники ежесуточно очищают от снега более 1800 пригородных платформ.

К работе привлекли около 100 снегоуборочных и снегоочистительных машин, также расчистку в недоступных для техники местах осуществляют 1 500 человек.

Чтобы на платформах и других прилегающих территориях пригородных вокзалов не образовывалась ледяная корка, ежедневно используют 24 тонны песка и 7 тонн антигололедной смеси.  

Фото: Piter.tv

Теги: ожд, пригородные платформы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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