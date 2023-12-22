По нечетной стороне набережной канала Грибоедова вводится двустороннее движение

В Центральном районе 25 апреля начнутся работы по ремонту дорожного покрытия. До 7 июня вводится двустороннее движение транспорта по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Ново-Конюшенного моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Ранее мы писали, что из-за работ на Маршала Новикова с 24 апреля по 11 октября изменятся трассы автобусных маршрутов.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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