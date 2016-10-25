Плата за капремонт может измениться в Петербурге

На данный момент перечень работ определяет внутреннее распоряжение Жилищного комитета.

ЗакС Северной столицы принял законопроект, согласно которому перечень работ, финансируемых Фондом капремонта, будет определять Смольный. Эксперты предполагают, что теперь власти могут сокращать перечень работ, из-за чего за эти исключенные из перечня работы петербуржцам придется доплачивать. Об этом пишет РБК.

Депутат Петербурга Борис Вишневский отметил, что такую угрозу получится избежать в том случае, если примут перечень работ и услуг соответствующим законопроектом.

То, что каждый год взнос на капремонт увеличивается, абсолютно не гарантирует то, что не будет сокращаться перечень услуг. Если бы перечень устанавливался законом, то депутаты могли бы изменять его, реагируя на пожелания жителей и изменение состояния многоквартирных домов. Андрей Алескеров, депутат Петербурга

На данный момент работы определяет внутреннее распоряжение Жилищного комитета.

Ранее на Piter.TV: на улице Рихарда Зорге проводят капремонт поликлиники.

Фото: Piter.TV