"Петрович" предупредил о переносе доставок после атаки БПЛА на склад под Петербургом

Строительно-торговая сеть "Петрович" предупредила клиентов о возможных задержках доставки товаров после атаки беспилотников на логистический терминал "МЛП Уткина Заводь" в Санкт-Петербурге.

В компании сообщили, что один из распределительных центров подвергся атаке утром 24 июля. В настоящее время склад временно не работает, а специалисты занимаются перераспределением товаров и восстановлением логистических процессов.

Из-за произошедшего часть доставок в строительные торговые центры и по адресам клиентов в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Западного федерального округа может быть перенесена на более поздние даты, пишет 47news.ru.

В компании отметили, что покупателей, чьи заказы будут доставлены позже запланированного срока, уведомят в индивидуальном порядке. Также подчеркивается, что принимаются меры для скорейшего восстановления работы всех сервисов.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников повреждения получили складские площади логистического комплекса "МЛП Уткина Заводь", где арендуют помещения не только Wildberries, но и "Петрович". По предварительной информации, серьезных разрушений и пострадавших на площадях строительной сети нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Приморском районе география работы роботов-доставщиков расширена до улицы Оптиков.

Фото: скриншот с сайта "Петрович"

