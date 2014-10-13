  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:39
73
katyauglyova Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина получил условный срок за запуск петарды у Казанского собора

0 0

По его вине пострадала 60-летняя женщина.

Прокуратура Центрального района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (ст.118 УК РФ) и по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне 2022 года обвиняемый, чтобы удивить девушку, на Казанской площади, осознавая, что рядом находятся прохожие, запустил петарду. Она попала в 60-летнюю женщину, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. 

Ранее сообщалось, что у 30-летнего петербуржца взорвалась в руках петарда.

Видео: прокуратура Петербурга
 

Теги: казанский собор, петарда, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии