Мужчина получил условный срок за запуск петарды у Казанского собора

По его вине пострадала 60-летняя женщина.

Прокуратура Центрального района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (ст.118 УК РФ) и по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне 2022 года обвиняемый, чтобы удивить девушку, на Казанской площади, осознавая, что рядом находятся прохожие, запустил петарду. Она попала в 60-летнюю женщину, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что у 30-летнего петербуржца взорвалась в руках петарда.

Видео: прокуратура Петербурга

