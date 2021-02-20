Петербурженку задержали за сбыт "соли" в Выборгском районе

Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 30 и статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Сотрудники ГУ МВД РФ по Выборгскому району Петербурга задержали 41-летнюю местную жительницу с предыдущей судимостью. Женщина подозревается в незаконном производстве и распространении запрещенных веществ через тайники-закладки.

В ходе личного досмотра у нее были изъяты 60 свертков из черного полимерного материала общим весом около 12 граммов. Экспертиза показала, что в пяти из исследованных свертков содержится смесь синтетического психостимулятора "Α-PVP". В арендованной подозреваемой квартире на улице Корнея Чуковского, где она изготавливала и фасовала наркотики, полицейские обнаружили еще около полкилограмма "солей", посуду для их производства, упаковочные материалы и электронные весы.

Следственным управлением по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 30 и статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.

Ранее завершено расследование уголовного дела об организации незаконного казино на Просвещения.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти