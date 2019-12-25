Петербурженка получила сообщение от студента о желании совершить массовое убийство

Он пишет о том, что не хочет идти в МВД, но хочет предупредить о возможной трагедии. Полиция проводит проверку по данному сообщению. Не исключается, что информация является недостоверной.

Петербурженка обратилась в полицию после того, как получила странное сообщение на электронную почту от студента из Псковской области. Об этом стало известно Piter.tv.

Женщина получила сообщение, в котором молодой человек писал о том, что в его голове засела мысль устроить массовое убийство. К этому его подтолкнули трагические события в Керчи, Казани, Перми. Студент признался, что не владеет огнестрельным оружием и не умеет изготавливать самодельные взрывные устройства.

Также он не хочет идти в МВД, но хочет предупредить о возможной трагедии. При этом он написал о готовности сообщить всю необходимую информацию и при необходимости пройти курс лечения.

Полиция проводит проверку по данному сообщению. Не исключается, что информация является недостоверной.

Ранее в Парголово пьяный муж угрожал убийством жене.

Фото: Piter.tv