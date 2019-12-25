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Петербурженка нашла живых жуков в купленных на развес эклерах
Сегодня, 20:50
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Петербурженка нашла живых жуков в купленных на развес эклерах

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Производитель пообещал провести инструктаж с персоналом.

Жительница Санкт-Петербурга в одном из магазинов с продукцией на развес купила несколько эклеров. Позже во время чаепития она обнаружила, что крем – не единственное "питательное", что присутствовало в начинке ее кондитерских изделий, – рассказывают в 78.ru.

Внутри эклеров петербурженка обнаружила жуков, причем живых. По факту нежеланной находки она написала претензию производителю изделий. Однако в ответ она получила лишь дежурный ответ: на производстве соблюдаются все санитарные нормы и требования. Впрочем, в то же время на предприятии обещали провести дополнительный инструктаж среди работников.

Ранее мы писали, что в Северной столице появится Музей бомжей.

Фото: Freepik

Теги: эклеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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