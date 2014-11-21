В Северной столице появится Музей бомжей

Льгот для бездомных не будет.

Первого апреля в историческом центре Петербурга откроется Музей бомжей. В нем расположится экспозиция, которая расскажет посетителям об истории бродяжничества, – сообщают РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Вход в музей будет платным, при этом настоящие бездомные право бесплатного посещения экспозиции не получат. Основной музейный комплекс представит экспонаты как материального, так и нематериального характера. По словам представителя будущего музея, "сомнительных перформансов" и "глумления" организаторы не планируют.

Что касается 1 апреля, то это не шутка, не мистификация. Музей откроется 1 апреля в Санкт-Петербурге, улица Гороховая, дом 31. Первое апреля – хороший день, и будет уже тепло. Представитель музея

Ранее мы писали, что участники Экспедиции Трофи-2025 почтили память защитников Ленинграда на мемориале "Разорванное кольцо".

Фото: Piter.TV