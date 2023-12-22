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Петербуржец хотел купить кофемашину по более низкой цене, заменив на ней штрихкод
Сегодня, 12:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец хотел купить кофемашину по более низкой цене, заменив на ней штрихкод

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Обман заметили сотрудники магазина.

В Петербурге наряд вневедомственной охраны задержал правонарушителя, заменившего штрихкоды на товарах в магазине в Приморском районе. Подробности сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Вечером 24 января в сетевом гипермаркете на Богатырском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие росгвардейцы на месте задержали 36-летнего посетителя, который мошенническим путем пытался приобрести в магазине кофемашину по цене, не соответствующей действительности.

По заявлению сотрудников, мужчина переклеил штрихкод с кофеварки стоимостью 2000 рублей на кофемашину другого производителя за 7300 рублей. Затем он направился на кассу, но персонал заметил обман и нажал кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы доставили подозреваемого в 25 отдел полиции.

Ранее ещё один петербуржец в супермаркете заменял штрихкоды на дорогих продуктах на более дешевые.

Фото: Росгвардия 

Теги: мошенничество, обман, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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