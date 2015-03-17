Сисадмин на службе у мошенников: житель Петербурга помогал зарубежным аферистам обманывать россиян

Общий ущерб превысил 7 миллионов рублей.

В Петербурге сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Фрунзенского района, который, по данным следствия, обеспечивал техническую поддержку для иностранной мошеннической схемы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина, ранее уже судимый, откликнулся на вакансию в интернете. Работа, как ему пояснили, заключалась в контроле за оборудованием IP-телефонии. За это обещали платить около 100 тысяч рублей в месяц — в криптовалюте. Вскоре через курьера ему доставили ноутбук и GSM-шлюз с инструкцией. Комплект он установил у себя в квартире на улице Димитрова.

Как выяснилось, мужчина стал частью схемы, в которой ежедневно через его оборудование проходило более 5000 звонков с 1200 сим-карт. Программное обеспечение позволяло подменять номера, чтобы звонки из-за границы выглядели как местные. Благодаря этой схеме звонившие мошенники легче входили в доверие к жертвам.

В результате обыска полицейские изъяли технику, а также мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей участие петербуржца в преступной деятельности.

Установлена причастность задержанного как минимум к семи эпизодам мошенничества. Пострадавшие — жители разных районов Петербурга и Ленобласти. Общий ущерб превысил 7 миллионов рублей.

С учётом сотрудничества со следствием подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается — оперативники устанавливают других участников схемы и новые эпизоды.

Ранее в Петербурге ликвидировали канал зарубежных телефонных мошенников.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО