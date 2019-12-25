Петербуржца задержали за опубликованные обнаженные фото 12-летнего приёмного сына

Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый был изобличен и дал признательные показания в указанном преступлении.

В Петербурге задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летнего приёмного сына. Об этом стало известно Piter.tv.

По версии правоохранителей, неизвестный опубликовал в интернете фотографию обнаженного мальчика. Вычислив IP-адрес, полицейские вышли на супружескую пару: 52-летнюю женщину и 54-летнего мужчину. Они вдвоем воспитывали 12-летнего приёмного сына.

Оказалось, что петербуржец в период с 1 сентября 2018 по 30 мая 2022 года по месту жительства совершил насильственные действия сексуального характера в отношении приемного сына. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Продолжаются мероприятия, направленные на изобличение подозреваемого в совершении иных преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее ещё одного петербуржца задержали по подозрению в съёмке секса с несовершеннолетней в 2015 году.

Фото: Piter.tv