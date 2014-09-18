Петербуржец, лишенный родительских прав, выгнал из квартиры детей и их бабушку

Прокуратура Петербурга помогла пожилой женщине выселить из собственной квартиры зятя, лишенного родительских прав

Прокуратура Петербурга помогла пожилой женщине выселить из собственной квартиры зятя, лишенного родительских прав. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что в 2022 году отец троих детей был лишен родительских прав, мать ограничена в родительских правах. В связи с этим несовершеннолетние находятся на воспитании у 71-летней бабушки.

При этом, пожилая женщина с внуками живёт у родственников, так как мужчина выгнал её и своих детей из квартиры, принадлежащей пенсионерке на праве собственности. Мужчина вселился в жилое помещение без согласия собственницы, лишив её возможности воспитывать внуков и жить с ними в благоприятных условиях.

Прокурор Центрального района обратился в суд с требованием о выселении отца детей, лишенного родительских прав, из квартиры. Требования надзорного ведомства удовлетворены.

Также прокуратура Петербурга требует возбудить новое дело против сотрудников коррекционной школы за травлю детей-инвалидов.

Фото: Piter.tv