Петербуржец хотел убить маму и бабушку

Преступлению помешали сотрудники Росгвардии.

В Невском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего мужчину, который угрожал убийством своим родным. Об этом сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 15 декабря в доме на улице Дыбенко. К стражам порядка обратились соседи, которые увидели у одной из дверей агрессивного незнакомца с ножом. Он клялся накинуться на мать и бабушку. Женщины заперлись в квартире.

На место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали пьяного 25-летнего дебошира, который бился в квартиру к родным. Злоумышленник попытался убежать от силовиков, но ничего не вышло. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Ранее на Piter.tv: петербуржец скончался после падения у дома на проспекте Юрия Гагарина.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга