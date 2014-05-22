  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец хотел убить маму и бабушку
Сегодня, 16:33
132
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец хотел убить маму и бабушку

0 0

Преступлению помешали сотрудники Росгвардии.

В Невском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего мужчину, который угрожал убийством своим родным. Об этом сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел 15 декабря в доме на улице Дыбенко. К стражам порядка обратились соседи, которые увидели у одной из дверей агрессивного незнакомца с ножом. Он клялся накинуться на мать и бабушку. Женщины заперлись в квартире.

На место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали пьяного 25-летнего дебошира, который бился в квартиру к родным. Злоумышленник попытался убежать от силовиков, но ничего не вышло. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Ранее на Piter.tv: петербуржец скончался после падения у дома на проспекте Юрия Гагарина.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга 

Теги: дыбенко, полиция, росгвардия, уголовное дело, хотел убить мать и бабушку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии