Почти 65% петербуржцев считают кредиты долговой ямой

За последние полгода услугами кредитования воспользовались 33% петербуржцев.

Исследование, проведённое порталом SuperJob, показало, что 64% жителей Петербурга считают кредиты опасной долговой ямой, в то время как лишь небольшая часть видит в них полезный финансовый инструмент.

Оказалось, что за последние полгода услугами кредитования воспользовались 33% петербуржцев, причем мужчины делали это чаще, чем женщины — 35% против 32% соответственно. Наибольшее количество заявок на кредиты поступает от граждан в возрасте от 35 до 45 лет.

Многие респонденты подчеркнули важность осознанного подхода к кредитованию. Такой точки зрения придерживались преимущественно женщины — 16%, тогда как среди мужчин этот показатель составил 14%. Только 9% жителей города, имевших опыт обращения за кредитами, высказывали о них негативные отзывы.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали больше заниматься спортом в преддверии весны.

Фото: Pxhere