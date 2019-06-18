Петербуржца сочли умершим и заблокировали его зарплатную карту

Проверка показала, что инцидент произошел из-за технической ошибки в одном из медицинских учреждений.

Прокуратура Колпинского района провела проверку по обращению 50-летнего петербуржца. Мужчину признали умершим, об этом он узнал после того, как заблокировали его банковский счет, рассказали в надзорном ведомстве 22 мая.

Проверка показала, что инцидент произошел из-за технической ошибки в одном из медицинских учреждений, где констатировали смерть человека со схожими данными. Позже произвели регистрацию смерти заявителя. Эта запись препятствует мужчине реализовывать свои права, в том числа, ограничена свобода передвижения.

Прокурор района в интересах местного жителя обратился в суд с иском о признании недействительной записи акта о смерти и ее аннулировании. Сейчас заявление рассматривают.

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Фото: Piter.TV