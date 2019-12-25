Петербургский суд заблокировал 95 ссылок за пропаганду зацепинга

Проезд на крыше вагонов или на подножках может быть опасен.

Фрунзенский районный суд признал запрещенными 95 ссылок. На страницах была пропаганда "зацепинга". Об этом 5-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Видео и другие материалы пропагандировали проезд на железнодорожном транспорта запрещенным способом. Это может привести к вреду жизни и здоровья, в том числе детей.

За проезд на подножках, крышах выгонов, самовольный проезд в грузовом поезде предусмотрена административная ответственность. Размещенная в Интернете информация, которой касались иски, нарушает федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В связи с этим ее признали запрещенной.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что зацепер добрался до Петербурга из Москвы на крыше вагона.

Фото: Piter.TV