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Петербургский суд заблокировал 95 ссылок за пропаганду зацепинга
Сегодня, 11:20
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Петербургский суд заблокировал 95 ссылок за пропаганду зацепинга

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Проезд на крыше вагонов или на подножках может быть опасен.

Фрунзенский районный суд признал запрещенными 95 ссылок. На страницах была пропаганда "зацепинга". Об этом 5-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Видео и другие материалы пропагандировали проезд на железнодорожном транспорта запрещенным способом. Это может привести к вреду жизни и здоровья, в том числе детей. 

За проезд на подножках, крышах выгонов, самовольный проезд в грузовом поезде предусмотрена административная ответственность. Размещенная в Интернете информация, которой касались иски, нарушает федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В связи с этим ее признали запрещенной. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что зацепер добрался до Петербурга из Москвы на крыше вагона. 

Фото: Piter.TV

Теги: блокировка, железная дорога, зацепинг, пропаганда, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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