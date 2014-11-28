Суд Лихтенштейна отказал ПНТ в блокировке акций Полины Скигиной и материнской компании Tujunga Enterprises Limited

Из решения следует, что председатель Совета директоров ПНТ Елена Васильева не смогла доказать, что может претендовать на акции Полины Скигиной.

Суд Лихтенштейна отказал Петербургскому нефтяному терминалу (ПНТ) в принятии обеспечительных мер по блокировке акций Полины Скигиной и блокировке материнской компании Tujunga Enterprises Limited (50 % акционера ПНТ). Из решения следует, что председатель Совета директоров ПНТ Елена Васильева не смогла доказать, что может претендовать на акции Полины Скигиной (треть от 50%, принадлежащих семье Скигиных).

Суд также не увидел оснований для блокировки материнской компании Tujunga Enterprises Limited, а соответственно и самого акционера. Ранее "Росбалт" писал о подоплеке корпоративного конфликта на ПНТ.

В судебном заседании не нашлось подтверждения тезису о том, что акции Полины Cкигиной давно планировали передать ПНТ, и о том, что Михаил Скигин якобы "захватил" эти акции в своих личных целях.

Суд написал, что исходя из документов и клятвенного заявления Белова М.Ю. (аффидевита) никогда не следовало, что акции планировалось передавать ПНТ, – дали свою оценку решению суда представители стороны Скигиных.

Ранее в своих интервью Елена Васильева неоднократно заявляла, что Полина Скигина в 2021 году отказалась поддержать проект реконструкции ПНТ и заявила о желании выйти из бизнеса и продать акции.

Поскольку ПНТ не мог получить банковский кредит на финансирование проекта реконструкции без одобрения проекта всеми владельцами, было принято решение выкупить акции Полины на баланс общества. Для этого банк согласовал ПНТ дополнительное финансирование в 2021 году. Часть суммы в качестве задатка для Полины была перечислена иностранной компании Михаила Скигина, которая должна была выступать в сделке как агент ПНТ. Но Михаил Скигин, вероятно, решил, что ему выгоднее не передавать акции обществу, а увеличить свою долю в бизнесе, – в таком ключе высказывалась Елена Васильева.

По словам председателя Совета директоров, "конечным приобретателем акций Полины является само АО "ПНТ" и уже общество на общем собрании акционеров должно решить дальнейшую судьбу пакета". Однако, суд в своем решении посчитал иначе.

Вопрос о приобретении акций Полины Скигиной был поднят Еленой Васильевой сразу после избрания нового состав Совета директоров летом 2023 года и назначения нового председателя. Полина Скигина в 2021 приняла решение выйти из состава акционеров, как пояснили представители стороны ответчиков, "ее явно не интересовал дальнейший процесс управления, поэтому она отправила всем мажоритарным акционерам (Сергей Васильев, Михаил и Евгений Скигины) сообщение о готовности рассмотреть их предложения по приобретению акций.

Сергей отказался, Евгений с Михаилом согласились на предложение, решив привлечь часть финансирования через ПНТ, чего в итоге не произошло, а акции было решено оставить у Полины, – поясняют представители стороны-ответчика.

Однако именно в январе 2022 года Елена внезапно начала активно претендовать на выкуп акций, что стало весьма странно и неожиданно для всех. Она даже писала письма с чем-то похожим на угрозы, которые остались без ответа, – такое оценочное мнение высказывает источник, знакомый с положением дел в ПНТ.

Наш собеседник также не считает корректными утверждения стороны Елены о том, что акционерное общество должно было купить акции Полины Скигиной, "Ледаро" якобы получил деньги, а потом Михаил Скигин сорвал сделку. Решение Суда Лихтенштейна, по его мнение, только подчеркивает это несоответствие.

ПНТ — одно из самых значимых предприятий в отрасли. Терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. Сейчас это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 млн т в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург. ПНТ является стратегическим партнером Смольного. До 2022 года Васильев являлся 50-процентным собственником, другие 50% принадлежат Михаилу, Евгению и Полине Скигиным.

Фото: unsplash