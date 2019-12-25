"Зенит" встретится с турецким "Трабзонспором" на "Газпром Арене"

Петербургский клуб проведет матч WINLINE Суперсерии 15 ноября.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" проведет встречу с турецким "Трабзонспором" в рамках WINLINE Суперсерии. Игра состоится 15 ноября на "Газпром Арене", начало запланировано на 17:00 по местному времени.

Перед матчем сине-бело-голубые обратились к болельщикам и призвали их прийти на стадион, чтобы поддержать команду.

К игре также подготовили специальное оформление формы футболистов. На экипировке игроков "Зенита" разместят логотип сервиса "VK Видео". Эмблема появится над номерами на спинах спортсменов.

После шести туров РПЛ "Зенит" занял третье место, уступив "Краснодару" и "Спартаку". Ранее сине-бело-голубые разгромили "Спартак" на "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV