Петербург вошел в тройку лучших городов для отдыха в бархатный сезон

На первой строчке расположился Сочи.

Стало известно, в каких городах страны любят отдыхать россияне в бархатный сезон. В тройку самых популярных регионов вошел Петербург. Об этом сообщили аналитики сервиса Работа.ру.

В опросе приняли участие 3,8 тыс. россиян. Большинство респондентов признались, что им нравится отдыхать в сентябре в Сочи. Этот город выбрали 41% опрошенных. Вторую строчку в списке заняли Минеральные воды, курорт назвали 36% участников исследования. Еще 32% интервьюируемых рассказали, что предпочтение отдают Петербургу.

Кроме того, в пятерку самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон вошел Краснодар. На пятой строчке оказались Калининград и Петрозаводск. Отметим, что Москву выбрали всего 10% респондентов.

Ранее на Piter.tv: средний чек в ресторанах Петербурга подскочил в два раза.

Фото: Piter.tv