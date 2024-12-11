Первый температурный рекорд года установлен в Петербурге

В полдень воскресенья столбики термометров показали +4,3 градуса.

В Санкт-Петербурге зафиксирован первый температурный рекорд в этом году, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным синоптика, сегодня, 26 января, температура воздуха в городе достигла отметки +4,3 градуса. Это превысило предыдущий суточный рекорд, установленный в 2018 году, когда воздух прогрелся до +4,2 градуса.

Михаил Леус добавил, что точное значение нового температурного рекорда станет известно после 21:00, когда будут сняты показания максимальных термометров.

Ранее Piter.TV сообщал, что первая половина января в Петербурге оказалась самой дождливой за всю историю наблюдений.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"