"Лента" открыла первые магазины под брендом "Монетка" в Петербурге

Каждый из новых магазинов располагает торговыми площадями в пределах от 295 до 305 кв. м.

Торговая сеть "Лента" открыла первые пять торговых точек под брендом "Монетка" в Петербурге и Москве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Петербуржцы смогут посетить новые магазины по следующим адресам:

Богатырский проспект, 2а, стр. 1;

Заречная улица, 41, стр. 1;

Заречная улица, 15, к1.

Каждый из новых магазинов располагает торговыми площадями в пределах от 295 до 305 кв. м. Ассортимент "Монетки" состоит примерно из 3,6 тыс. товаров.

Добавим, что сделка по покупке бренда "Лентой" состоялась в прошлом месяце. "Монетка" располагает 2,1 тыс. точек продаж в Сибири. Точная сумма, которую заплатила сеть, не разглашается.

Ранее мы сообщили о том, что число пивных магазинов растёт в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)