В комитете по образованию пока не обсуждают перевод всех школ на удаленное обучение

При этом такой вариант возможен, так как учителя тоже заболевают.

Петербургских школьников пока не планируют полностью переводить на дистанционный формат обучения. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказала начальник отдела общего образования комитета по образованию Петербурга Анна Грубская.

В ведомстве следят за тех, как разворачиваются события. Помимо детей могут заболеть педагоги, которые тоже ходят по городу и ездят в общественном транспорте. Однако на данный момент перевод всех на "дистанционку" не обсуждается.

По последней информации комитета по образованию, на дистанционный формат обучения перевели 4 тысячи классов. Это в 4 раза больше, чем неделей ранее. Одной из особенностей штамма "омикрон" стала высокая заболеваемость коронавирусом среди детей.

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