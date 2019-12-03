Видео из Читы: Посетители кафе перевернули автомобиль Росгвардии

В Чите пьяные посетители увеселительного заведения перевернули служебный автомобиль Росгвардейцев.
Сообщается, что наряд Росгвардии был вызван в одно из кафе города Читы, чтобы утихомирить разбушевавшихся пьяных посетителей. Росгвардейцы, приехав на вызов, зашли в кафе. Часть нетрезвых посетителей успели выбежать на улицу, где под объективом камеры наблюдения перевернули служебный автомобиль стражей порядка и скрылись.
Полиция смогла установить личности хулиганов и найти их. Сообщается, что по данному факту задержано 11 человек.
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