Петербургская пенсионерка перевела мошенникам 3,4 млн рублей

Звонивший представился сотрудником ФСБ.

В Петроградском районе доверчивая пенсионерка лишилась более трёх миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 73-летней пострадавшей, 2 декабря ей на мобильный позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств звонивший убедил пенсионерку снять со своего банковского счета деньги и перевести на резервный счет.

Женщина 4 декабря в банкомате перевела 2 200 000 рублей на счет, указанный неизвестным. И 5 декабря пенсионерка через этот же банкомат перевела на неизвестные счета ещё 1 200 000 рублей. Сумма ущерба 3 400 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге был задержан мошенник, который обманул трёх пенсионеров.

Фото: Piter.tv