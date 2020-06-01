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Петербургская пенсионерка перевела мошенникам 3,4 млн рублей
Сегодня, 9:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская пенсионерка перевела мошенникам 3,4 млн рублей

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Звонивший представился сотрудником ФСБ.

В Петроградском районе доверчивая пенсионерка лишилась более трёх миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 73-летней пострадавшей, 2 декабря ей на мобильный позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств звонивший убедил пенсионерку снять со своего банковского счета деньги и перевести на резервный счет.

Женщина 4 декабря в банкомате перевела 2 200 000 рублей на счет, указанный неизвестным. И 5 декабря пенсионерка через этот же банкомат перевела на неизвестные счета ещё 1 200 000 рублей. Сумма ущерба 3 400 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге был задержан мошенник, который обманул трёх пенсионеров.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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