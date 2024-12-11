Первый перенесенный в Петербурге дом в Петербурге реставрируют

Стоимость строительных работ оценивается примерно в 100 миллионов рублей.

Год назад в Петербурге начался переезд исторического здания Императорского воспитательного дома, находящегося на набережной Черной реки. Здание переместили на 52 метра для возведения жилого комплекса "Министр", который планируют открыть в 2026 году. Стоимость строительных работ оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба застройщика City Solutions.

Сейчас историческое здание проходит процесс реставрации. Летом были разобраны старые крыши, которые заменят новыми и современными конструкциями. В планах также заменить оконные рамы – вместо старых деревянных конструкций установят современные пластиковые окна, которые сохранят архитектурный облик здания.

Как отметил генеральный директор компании Василий Тимофеев, заканчивается установка новой стропильной системы, после чего планируется установить новую крышу. Все работы выполняются с учетом высокой исторической ценности здания.

Работы усложняются параллельными строительными проектами, поэтому сроки сдвигаются, но планируется завершить их одновременно с вводом жилых зданий в эксплуатацию.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выкупит у застройщика детский сад на Среднерогатской.

Фото: City Solutions