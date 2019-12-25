В Ленобласти сократилось число наркопреступлений и смертей от передозировок

Ситуация с наркотиками улучшилась в нескольких районах региона.

В 2024 году в Ленинградской области зафиксировано снижение числа смертей от употребления наркотиков на 26,5%, а случаев отравления запрещенными веществами — на 31,5%. Об этом сообщили на заседании антинаркотической комиссии под руководством вице-губернатора Михаила Ильина.

Помимо этого, правоохранительные органы раскрыли более 700 преступлений, связанных с использованием IT-технологий. Также выявлено свыше 9,5 тысяч источников запрещенной информации, значительная часть которых заблокирована Роскомнадзором.

Ситуация с наркотиками улучшилась в нескольких районах региона, включая Волховский, Всеволожский, Кингисеппский, Ломоносовский, Подпорожский и Тихвинский.

Вопрос социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых также остается приоритетным направлением работы. В прошлом году этой деятельностью занимались три социально ориентированные некоммерческие организации.

Ранее в Ленобласти нашли тайник с 1,5 кг наркотиков.

Фото: Piter.tv