Петербургская полиция изъяла у водителя Skoda Octavia сигнальный пистолет, переделанный под боевой

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В ночь на воскресенье, 27 октября, в 02:50 сотрудниками ГИБДД у дома 25 по проспекту Маршала Жукова был остановлен автомобиль Skoda Octavia под управлением 32-летнего мужчины. При осмотре транспортного средства у водителя обнаружили и изъяли предмет, внешне напоминающий боевой пистолет, и 13 патронов.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, экспертиза установила, что изъятый предмет представляет собой сигнальный пистолет, который был самовольно переделан в гладкоствольное оружие, способное стрелять как боевыми, так и травматическими патронами. Проверка показала, что данный гражданин не зарегистрирован в базе владельцев оружия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Задержание злоумышленника произведено согласно статье 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV