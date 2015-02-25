Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в нападении на петербурженку на Дизельном проезде

Мужчина попытался изнасиловать женщину, но не смог из-за её активного сопротивления. Потерпевшая была доставлена в больницу, где от полученных телесных повреждений скончалась.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в нападении на женщину весной этого года. Об этом рассказали в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что ночью с 8 на 9 марта текущего года гражданин Узбекистана, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на Дизельном проезде, напал на потерпевшую и нанес ей не менее четырёх ударов кулаками в область головы. Мужчина попытался изнасиловать женщину, но не смог из-за её активного сопротивления. После этого обвиняемый похитил два мобильных телефона потерпевшей и перевел с её расчётного счёта через мобильное приложение банка денежные средства своему знакомому. Потерпевшая была доставлена в больницу, где от полученных телесных повреждений скончалась.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве петербуржца и покушении на двойное убийство.

Фото: ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу