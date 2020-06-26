В Колпино пенсионерка взяла кредиты и перевела мошенникам 1,7 млн рублей

Незнакомец сообщил, что неизвестные пытались оформить кредит на пенсионерку и для предотвращения дальнейших попыток, ей необходимо взять кредит и перевести все денежные средства на безопасные счета.

В Колпино 68-летняя пенсионерка взяла несколько кредитов и перевела мошенникам 1,7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, в период с шести часов вечера 2 ноября до семи вечера 3 ноября ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что неизвестные пытались оформить кредит на пенсионерку и для предотвращения дальнейших попыток, ей необходимо взять кредит и перевести все денежные средства на безопасные счета.

В одном банке женщина взяла кредит на сумму 495 000 рублей, в другом банке на сумму 704 тысячи рублей. через банкомат пенсионерка перевела на неизвестные счета 1 199 000 рублей. также через личный кабинет банка она перевела собственные 525 000 рублей.

Сумма ущерба 1 724 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге пенсионерка из-за мошенником лишилась квартиры и 6 млн рублей.

Фото: Piter.tv