Пожилая петербурженка продала квартиру и перевела неизвестным 3,5 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге 70-летняя петербурженка продала свою квартиру и перевела деньги мошенникам. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, в феврале 2023 года ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником МВД. Он сообщил, что с её квартирой происходят мошеннические действия, поэтому нужно её продать, а вырученные деньги перевести на безопасный счёт. После продажи квартиры 5 апреля женщина перевела на неизвестный счет 3 580 350 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее эксперт по информационной безопасности рассказал о новой схеме мошенничества на маркетплейсах.

Фото: Piter.tv