Пожилая петербурженка продала квартиру и перевела на "безопасные" счета 3,9 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожилая петербурженка продала свою квартиру и перевела 3,9 млн на "безопасные" счета. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 71-летней пострадавшей, 18 апреля ей позвонил неизвестный и сообщил, что её квартира выставлена на продажу. Для предотвращения несанкционированной сделки ей посоветовали самостоятельно продать свою квартиру.

Женщина прибыла к станции метро "Елизаровская", где с помощью риелтора продала свою квартиру и получила 3 млн рублей. В период с 18 по 24 апреля неизвестные неоднократно звонили пенсионерке с предложениями перевести деньги от продажи квартиры на безопасные счета.

Петербурженка перевела 3 900 000 рублей на предоставленные неизвестными счета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге оператору связи грозит штраф за пропуск звонков аферистов. На номер телефона 24-летней потерпевшей поступило пять телефонных звонков якобы от сотрудников службы безопасности банка, в результате которых неустановленными лицами у девушки было похищено более 1,9 млн рублей.

Фото: Piter.tv