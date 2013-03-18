Пожилая петербурженка перевела "сотруднику ЦБ" более 1,8 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка из Петербурге перевела "сотруднику Центробанка" более 1,8 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 6 сентября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности Центрального банка России. Он сообщил, что её банковским счетом заинтересовались мошенники. "Сотрудник" сказал, что для обеспечения сохранности денежных средств их необходимо снять и перевести на безопасные счета, также он заявил о необходимости оформить кредиты. Пенсионерка обналичила денежные средства и перевела их на указанные неизвестным счета.

Сумма материального ущерба составила 1 850 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Колпино перевела "сотрудникам Центробанка" 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv