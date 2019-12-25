Пожилая петербурженка перевела "сотрудникам банка" 1,2 млн рублей

По словам пострадавшей, 25 октября около 10 утра ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

В Петербурге 68-летняя пенсионерка перевела "сотрудникам службы безопасности банка" более 1,2 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 25 октября около 10 утра ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств на банковском счете, он убедил женщину перевести деньги на указанные неизвестным счета через мобильное приложение.

Материальный ущерб: 1 279 150 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее еще одна петербургская пенсионерка перевела "сотруднику Центробанка" 1,6 млн рублей.

Фото: Piter.tv