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Петербургская пенсионерка перевела "сотруднику Центробанка" 1,6 млн рублей
Сегодня, 9:23
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Петербургская пенсионерка перевела "сотруднику Центробанка" 1,6 млн рублей

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Пенсионерка сняла деньги со своих счетов и отправила мошенникам.

В Петербурге 68-летняя пенсионерка перевела "сотруднику Центробанка"1,6 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 12 октября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником "Центробанка России". Он сообщил женщине, что с её счётом происходят подозрительные операции, поэтому необходимо перевести денежные средства на резервный счет.

Пенсионерка сняла деньги со своих счетов и отправила мошенникам. Ущерб 1 641 101 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее петербургский пенсионер перевел "следователю" 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионеры, центробанк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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