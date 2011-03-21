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Петербургский пенсионер перевел "следователю" 1,5 млн рублей
Сегодня, 8:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский пенсионер перевел "следователю" 1,5 млн рублей

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Мужчина через банкомат перевел на указанные неизвестные счета 1 580 000 рублей.

В Петербурге 76-летний пенсионер лишился более 1,5 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего, вечером 14 октября ему позвонил неизвестный, который представился следователем, и сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги с его счёта, поэтому необходимо денежные средства перевести на защищённый счёт. Мужчина через банкомат перевел на указанные неизвестные счета 1 580 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 

На выходных еще одна пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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