Петербургский пенсионер перевел "следователю" 1,5 млн рублей

Мужчина через банкомат перевел на указанные неизвестные счета 1 580 000 рублей.

В Петербурге 76-летний пенсионер лишился более 1,5 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего, вечером 14 октября ему позвонил неизвестный, который представился следователем, и сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги с его счёта, поэтому необходимо денежные средства перевести на защищённый счёт. Мужчина через банкомат перевел на указанные неизвестные счета 1 580 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

На выходных еще одна пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей.

Фото: Piter.tv