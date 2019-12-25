Петербургская пенсионерка передала знакомой миллион для освящения в церкви

Знакомая после этого перестала выходить на связь.

В Петербурге 84-летняя пенсионерка отдала знакомой миллион рублей, что та освятила их в церкви. После этого женщина перестала выходить на связь. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пенсионерки, 3 ноября к ней пришла знакомая Л., которая на протяжении шести лет периодически оказывала ей медицинские услуги. Пожилая женщина отдала знакомой миллион рублей для освящения их в церкви. После этого Л. Перестала выходить на связь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне из таунхауса в Репино украли деньги, монеты и золотые часы общей стоимостью более 31 млн рублей.

Фото: Piter.tv