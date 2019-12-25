Пожилая петербурженка из-за мошенников лишилась 4,5 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Пожилая петербурженка лишилась 4,5 миллиона рублей из-за мошенников. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 72-летнй женщины, в период с 5 по 9 сентября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что происходят мошеннические действия на её счету, поэтому нужно перевести денежные средства на безопасный счет. Пенсионерка перевела несколькими трансакциями со своего счета на указанные счета 4 592 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Стрельне пенсионерка под воздействием мошенников продала квартиру и перевела им 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv