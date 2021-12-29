Пожилая петербурженка лишилась 1,8 млн рублей на сайте брокерской компании

В период с сентября 2020 года по июль 2021 года она с целью инвестиций и извлечения прибыли внесла денежные средства на сайте брокерской компании "maxicapital".

Работающая пенсионерка лишилась 1,8 миллиона рублей, пытаясь заработать на сайте брокерской компании. Об этом стало известно Piter.tv.

Пенсионерка, работающая вахтером, заявила, что в период с сентября 2020 года по июль 2021 года она с целью инвестиций и извлечения прибыли внесла денежные средства на сайте брокерской компании "maxicapital". После совершения нескольких сделок по продаже и приобретению акций она хотела вывести денежные средства, но со слов менеджеров, это было невозможно, так как на брокерском счете недостаточно денежных средств. Позже женщина не смогла открыть ссылку сайта и ей стало понятно, что денежные средства вывести с платформы невозможно.

Сумма материального ущерба составила 1 807 083 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала лжесыну 250 тысячи рублей, чтобы спасти его от беды.

Фото: Piter.TV