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Пенсионерка из Кронштадта перевела мошенникам 2,6 миллиона рублей
Сегодня, 8:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерка из Кронштадта перевела мошенникам 2,6 миллиона рублей

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Ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных банков и МВД России.

Пенсионерка из Кронштадта перевела мошенникам более двух миллионов рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 8 июля обратилась 71-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в период с 19:00 22 июня до 5 июля ей на мобильный телефон с различных телефонов звонили неизвестные, которые, представляясь сотрудниками различных банков и МВД России, сообщили о мошеннических действиях с ее банковскими счетами. Также ей сообщили, что для защиты денег их перевести на безопасные счета.

Пенсионерка перевела деньги на указанные неизвестными номера счетов. Общий материальный ущерб составил 2 655 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге работающий пенсионер перевел мошенникам 16 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионеры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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